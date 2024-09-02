Петиція про зниження верхньої межі віку для мобілізації набрала потрібні 25 тисяч голосів. Тепер документ розгляне Президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті офіційного представництва Зеленського.

Петиція, яка була опублікована 5 липня за неповні два місяці зібрала понад 25 тисяч голосів, що дає їй право на розгляд главою держави. У ній автор просить знизити мобілізаційний вік для чоловіків, аргументуючи це необхідністю “поліпшення економічного стану в країні”.

Водночас ініціатор петиції — Азаров Андрій Олексійович — не пояснює конкретні механізми для втілення цього.

Зазначимо, що наразі до лав війська можуть призвати чоловіків віком від 25 до 60 років. Проте раніше нижня межа мобілізаційного віку становила 27 років. На початку квітня Володимир Зеленський підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років.

Такі зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників спільно напрацювали Міністерство оборони та Збройні сили України.