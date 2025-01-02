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Президент: Розміщення європейських миротворців в Україні не повинно виключати перспективи членства в НАТО

Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує ініціативу розміщення європейських миротворчих сил на своїй території, але підкреслив, що це не повинно виключати можливості для майбутнього членства в НАТО.

Четвер, 2 січня 2025, 22:58

Про це заявив президент України у інтервʼю, яке транслювалося в етері телемарафону.

Зеленський уточнив, що, хоча підтримує ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення французького контингенту в Україні, але лише Франції недостатньо.

Ми б не хотіли, щоб це була одна-дві країни. Це точно має бути на шляху до НАТО. Це не означає, що розміщення Європейських Сил виключає майбутнє в НАТО”, пояснив глава держави.

Президент також зазначив, що відправити європейських миротворців може Велика Британія та інші країни, з якими Україна вже домовлялася, але які поки утримуються від публічних заяв через побоювання впливу Росії.

Теги: Володимир Зеленський, Франція, миротворці, НАТО

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