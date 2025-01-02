Президент: Розміщення європейських миротворців в Україні не повинно виключати перспективи членства в НАТО

Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує ініціативу розміщення європейських миротворчих сил на своїй території, але підкреслив, що це не повинно виключати можливості для майбутнього членства в НАТО.

Про це заявив президент України у інтервʼю, яке транслювалося в етері телемарафону.

Зеленський уточнив, що, хоча підтримує ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення французького контингенту в Україні, але лише Франції недостатньо.

“Ми б не хотіли, щоб це була одна-дві країни. Це точно має бути на шляху до НАТО. Це не означає, що розміщення Європейських Сил виключає майбутнє в НАТО”, — пояснив глава держави.

Президент також зазначив, що відправити європейських миротворців може Велика Британія та інші країни, з якими Україна вже домовлялася, але які поки утримуються від публічних заяв через побоювання впливу Росії.