Президент: Розміщення європейських миротворців в Україні не повинно виключати перспективи членства в НАТО

Про це заявив президент України у інтервʼю, яке транслювалося в етері телемарафону.
Зеленський уточнив, що, хоча підтримує ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення французького контингенту в Україні, але лише Франції недостатньо.
“Ми б не хотіли, щоб це була одна-дві країни. Це точно має бути на шляху до НАТО. Це не означає, що розміщення Європейських Сил виключає майбутнє в НАТО”, — пояснив глава держави.
Президент також зазначив, що відправити європейських миротворців може Велика Британія та інші країни, з якими Україна вже домовлялася, але які поки утримуються від публічних заяв через побоювання впливу Росії.
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