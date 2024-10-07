Президент Володимир Зеленський оголосив, що план перемоги, який він уже представив президентові США Джо Байдену, стане публічним після презентації всім міжнародним партнерам України та його доопрацювання.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що цей план буде представлений «кожній країні, яка може реально допомогти наблизити мир». Партнери повинні визначитися зі своїм баченням закінчення війни та ролі України в «глобальній архітектурі безпеки».

«Зрозумівши всі позиції партнерів, всі реальні можливості для України, посиливши наш план, ми зробимо публічною стратегію наших подальших дій. Важливо, що перспектива загалом має бути зрозумілою для кожного в нашій країні», — зазначив президент.

Зеленський також додав, що очікує звіт від команди, яка працює у Вашингтоні над деталями військової та військово-політичної частини плану. Раніше він відправив до США начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та віцепрем’єрку Ольгу Стефанішину.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявляв, що українському суспільству буде представлено план перемоги, однак деякі його частини залишаться засекреченими.