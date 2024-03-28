Про це Володимир Зеленський повідомив у інтерв’ю CBS News.
Президент наголосив, що Україні потрібна допомога партнерів, оскільки очікується, що РФ може розпочати новий великий наступ у державі наприкінці травня або в червні.
“А перед цим нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже раді, що ми стабілізуємо ситуацію“, – сказав Зеленський, акцентувавши, що Україні зараз потрібна допомога.
Президент розповів, що Росія в “артилерійській війні на виснаження” має перевагу за рахунок вогневих засобів із більшою дальністю ураження.
“І в Бахмуті, і в Авдіївці, і в Лисичанську, і в Соледарі і так далі було справді важко боротися з противником, чия артилерія може стріляти на 20 з гаком кілометрів, а (наша, – ред.) артилерія – 20 з мінусом“, – додав він.
Також Зеленський зауважив, що зазвичай, коли росіяни атакують українські села й знищують їх, вони намагаються їх окупувати.
“Ми не знаємо, що буде завтра. Тому треба готуватися“, – сказав український президент.
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