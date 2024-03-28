Володимир Зеленський заявив, що Росія може розпочати новий наступ в Україні наприкінці травня або в червні цього року.

Про це Володимир Зеленський повідомив у інтерв’ю CBS News.

Президент наголосив, що Україні потрібна допомога партнерів, оскільки очікується, що РФ може розпочати новий великий наступ у державі наприкінці травня або в червні.

“А перед цим нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже раді, що ми стабілізуємо ситуацію“, – сказав Зеленський, акцентувавши, що Україні зараз потрібна допомога.

Президент розповів, що Росія в “артилерійській війні на виснаження” має перевагу за рахунок вогневих засобів із більшою дальністю ураження.

“І в Бахмуті, і в Авдіївці, і в Лисичанську, і в Соледарі і так далі було справді важко боротися з противником, чия артилерія може стріляти на 20 з гаком кілометрів, а (наша, – ред.) артилерія – 20 з мінусом“, – додав він.

Також Зеленський зауважив, що зазвичай, коли росіяни атакують українські села й знищують їх, вони намагаються їх окупувати.

“Ми не знаємо, що буде завтра. Тому треба готуватися“, – сказав український президент.