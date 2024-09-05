Президент Румунії Клаус Йоганніс 5 вересня підписав закон, що дозволяє передати Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot. Після цього уряд Румунії повинен ухвалити відповідне рішення, щоб процес дарування набрав чинності.

Про це повідомляє румунська редакція Радіо Свобода.

Рішення про передачу системи Patriot було ухвалено Румунією 20 червня на засіданні Вищої ради оборони країни, за умови, що США нададуть їм аналогічну систему. Для цього знадобився окремий закон. 3 вересня Палата депутатів проголосувала за цей законопроєкт, який підтримали 245 депутатів, після того, як 2 вересня його схвалив Сенат.

Тепер після підписання закону Клаусом Йоганнісом, уряд видасть рішення, що дозволить передати комплекс Україні.

“Після оприлюднення закону Уряд може видати рішення уряду про передачу, як написано в законі. Міністерство оборони керує цим процесом”, – сказав речник уряду Міхай Константін.

Згідно із законопроєктом, підготовленим Міністерством національної оборони, завершення цього процесу посилить роль Румунії як регіонального гаранта безпеки і зміцнить відносини зі США.

Румунія планує передати одну з семи систем Patriot у конфігурації 3+, які були придбані у Сполучених Штатів. Ця найсучасніша версія комплексу включає потужні радіолокаційні системи та ракети-перехоплювачі PAC-3, здатні знищувати балістичні ракети на відстані до 20 км.