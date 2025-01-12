Вучич заявив, що Сербія зацікавлена була би прийняти зустріч лідерів США і Росії та може гарантувати їм належний рівень безпеки.

Про це повідомляє РТС.

“Це країна, де президент Трамп має найбільшу у всій Європі підтримку. Немає країни, яка могла би зрівнятися із Сербією за рівнем схвалення президента Трампа… І, з іншого боку, це також країна, де дуже, дуже популярний президент Путін. Тож, я думаю, це те місце на планеті Земля, яке дуже добре підходить обом”, – сказав Александар Вучич.

Він додав, що Сербія, крім того, не входить ні до яких військових альянсів.

Як відомо, кілька днів тому обраний президент США Дональд Трамп заявив, що вже працює над організацією зустрічі з Владіміром Путіним. Майбутній радник з нацбезпеки Трампа каже, що той вважає зустріч з Путіним необхідною, щоб спробувати реалізувати свої плани зупинити російсько-українську війну.

У Кремлі, коментуючи цю заяву, зазначили, що російський правитель “відкритий до контактів”.

Тим часом в МЗС України повідомили, що Київ очікує зустрічі президента України Володимира Зеленського і обраного президента США Дональда Трампа невдовзі після його інавгурації 20 січня.