Про це він заявив після зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, пише видання Novosti.
“Якщо ви думаєте, що будете стріляти всім, чим завгодно по території Росії, використовуючи західну зброю, і це залишиться без відповіді, й Путін не буде використовувати всі види зброї, які він вважає за потрібне – ви його або не знаєте, або ви ненормальні, третього варіанту немає”, — сказав Вучич.
За його словами, “ніхто не блефує, і ми йдемо до легкої катастрофи”.
Вучич також сказав, що “хоче миру”, але “ніхто не хоче слухати про припинення вогню, а розумними роблять усіх тих, хто хоче йти воювати”.
“Сьогодні міжконтинентальна ракета, завтра щось інше. Ми хочемо зберегти мир і стабільність нашої країни”, — додав президент Сербії.
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