Сербський лідер Александр Вучич заявив, що не буде вводити санкції проти Росії, поки перебуває на своїй посаді. Натомість він збирається обговорити з Путіним ситуацію з американськими санкціями проти сербської нафтової промисловості.

Про це він сказав під час мітингу у місті Ягода, повідомляє видання RTS.

Вучич наголосив, що Сербія має “братерські та дружні відносини” з Росією та Китаєм. Також він додав, що найближчими днями збирається обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним ситуацію із санкціями США щодо сербської нафтової промисловості.

“Я не буду вводити санкції ні проти Росії, ні проти інших друзів. Сила Сербії полягає в нашій автономії та незалежності. Захистімо наше коріння, але також і наше майбутнє”, — сказав Вучич.

Нагадаємо, раніше президент Сербії Александар Вучич спростував чутки про свою підтримку тісних зв’язків з Володимиром Путіним і запевнив, що Сербія не є “троянським конем” Росії в Європі. За його словами, Сербія не намагається балансувати між Заходом і Росією, оскільки прагне вступити до ЄС, хоча в країні традиційно позитивне ставлення до Росії.