Президент Сербії  повідомив про це через Facebook.

Він зауважив, що перед Сербією стоять важкі випробування, і обіцяв розповісти народу про всі виклики, з якими країна стикається.

“Зараз важко сказати, які новини ми отримали за останні 48 годин…

Вони безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської”, — зазначив він.

Александар Вучич

“Це буде складно. Ми боротимемося. Сербія переможе”, — додав Вучич. 

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