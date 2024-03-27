Президент Сербії Александар Вучич заявив, що отримав деякі новини, які стосуються "загрози національній безпеці" країни.

Президент Сербії повідомив про це через Facebook.

Він зауважив, що перед Сербією стоять важкі випробування, і обіцяв розповісти народу про всі виклики, з якими країна стикається.

“Зараз важко сказати, які новини ми отримали за останні 48 годин… Вони безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської”, — зазначив він.

“Це буде складно. Ми боротимемося. Сербія переможе”, — додав Вучич.