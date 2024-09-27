Президент Сербії Александар Вучич переконаний, що війна росії проти України буцімто закінчиться «за корейським сценарієм». Водночас він не вважає, що мир може настати скоро.

Про це він заявив в інтервʼю виданню Informer.

«Я вперше це публічно говорю, зрештою буде мир на досягнутих лініях, за корейським сценарієм», — стверджує Вучич.

Сербський лідер вважає, що до того в Україні буцімто роками триватиме «боротьба за кожне село і місто без жодних рішень».

«Миру бути не може, тому що зараз вони (росіяни — ред.) нищать, вони мають психологічну перевагу на українському полі бою», — сказав президент.

Окрім того, за його словами, у США Україна — це буцімто «не головна тема», передусім населення там схвильоване «міграцією, економічними проблемами, здоров’ям». Він також згадав кандидата у президенти США Дональда Трампа. На думку Вучича, той є «орієнтованим на бізнес» і «шукатиме рішення» щодо війни.