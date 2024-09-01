Президент Сербії Александар Вучич спростував чутки про свою підтримку тісних зв'язків з Володимиром Путіним і запевнив, що Сербія не є "троянським конем" Росії в Європі.

Про це він заявив, виступаючи у Празі на міжнародній конференції з безпеки Globseс.

Президент Сербії Олександр Вучич повідомив, що не спілкувався з Володимиром Путіним протягом останніх двох з половиною років, починаючи з початку війни в Україні.

Він підкреслив, що Сербія не намагається балансувати між Заходом і Росією, оскільки прагне вступити до ЄС, хоча в країні традиційно позитивне ставлення до Росії.

Вучич зазначив, що ЄС не підтримує позицію Сербії, яка не запровадила санкції проти РФ, але розуміє її.

Він вважає, що Євросоюз має більше довіряти Сербії, а найбільшою перешкодою на шляху до євроінтеграції є ситуація з Косовом.