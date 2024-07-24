Словаччина може вдатися до «невизначених заходів у відповідь» на заборону України на транспортування нафти російської компанії «Лукойл» через свою територію.

Про це стало відомо з пресконференції президента Петра Пеллегріні та міністра оборони Словаччини Роберта Каліняка, яку цитує Dennik.

Так, за словами Каліняка, через своє рішення Київ «багато чим ризикує», його дії він назвав «безвідповідальними»

Тим часом словацький президент нагадав, що Словаччина допомагає Україні з реверсом газу та постачанням електроенергії. Однак в разі продовження ситуації з блокуванням транзиту нафти Словаччина може вдатися до «невизначених заходів у відповідь».

«Якщо ситуація не виправиться, ми будемо змушені реагувати», — сказав Пеллегріні, додавши, що Словаччина, на його думку, не заслуговує на такий підхід з боку Києва.

Про заходи у відповідь на блокування транспортування нафти російського «Лукойлу» раніше оголошувала й Угорщина. Так, Будапешт погрожує заблокувати виплату Україні 6,5 мільярда євро з Європейського фонду миру, якщо Київ не погодиться скасувати заборону на транзит.