Про це він сказав в етері словацького телеканалу STVR.
За його словами, наразі складно уявити, як Україні вдасться завершити війну без часткових територіальних втрат.
“Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України”, — зазначив Пеллегріні.
Політик підкреслив, що його позиція базується на щоденній інформації про ситуацію на фронті.
Також президент Словаччини закликав Україну та Росію якнайшвидше розпочати переговори для завершення війни.
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