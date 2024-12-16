Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Україна, ймовірно, буде змушена піти на часткові територіальні втрати для досягнення миру.

Про це він сказав в етері словацького телеканалу STVR.

За його словами, наразі складно уявити, як Україні вдасться завершити війну без часткових територіальних втрат.

“Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України”, — зазначив Пеллегріні.

Політик підкреслив, що його позиція базується на щоденній інформації про ситуацію на фронті.

Також президент Словаччини закликав Україну та Росію якнайшвидше розпочати переговори для завершення війни.