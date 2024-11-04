Про це повідомляє TERAZ.SK.
Зазначається, що канцелярія президента розглянула чотири такі звернення, одне з яких надійшло ще за каденції колишньої президентки Зузани Чапутової.
Представники президента пояснили, що закон Словаччини передбачає обов’язкове отримання дозволу від президента для участі в армії іншої держави.
“Якщо громадяни Словаччини хочуть легально долучитися до бойових дій на боці української армії, вони повинні заздалегідь попросити у президента республіки дозвіл служити в збройних силах іншої держави,” – наголосили у канцелярії.
При цьому у відомстві попередили, що участь у збройних силах іншої держави без офіційного дозволу може призвести до кримінальної відповідальності для громадян Словаччини.
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