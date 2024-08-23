Про це Зеленський повідомив перед переговорами з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

«Питання закінчення війни і справедливого миру — це пріоритет. Ми провели нещодавно перший інавгураційний Саміт миру, і хочу подякувати за те, що Індія була присутня на цьому саміті. Сьогодні однією з тем буде Саміт миру, як ми будемо просуватися у цьому напрямку. Ми дуже очікуємо, що Індія зможе приєднатися до спільного комюніке саміту, про це я буду говорити з прем’єр-міністром», – розповів Зеленський.

Він також повідомив, що вчора відбулася перша енергетична зустріч в форматі онлайн, яка є наслідком цього першого Саміту миру та етапом підготовки до другого Саміту.

«Ми дуже зацікавлені, щоб усі країни світу доєдналися до вирішення всіх криз, які створила ця війна. Енергетична зустріч — це великий прогрес. Далі у нас зустріч з продовольчої безпеки і гуманітарної», – зауважив Президент України.

Відомо, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді 23 серпня прибув з візитом в Україну.

Напередодні Моді під час перебування у Варшаві заявив, що Індія вважає, що жодна війна не завершується на полі бою, і підтримує дипломатичні зусилля із якомога швидшого завершення війни в Україні. Він додав, що Індія готова співпрацювати з іншими дружніми народами заради забезпечення якомога більшої підтримки миротворчих зусиль для відновлення миру в Україні.