Про це пише The Washington Post.
Гантер Байден був обвинувачений у порушеннях, пов’язаних з володінням зброєю та ухилянням від сплати податків.
Використовуючи свої виконавчі повноваження в останні дні свого президентства, Байден зняв юридичну загрозу, яка висіла над його сином протягом кількох років. Хоча президент неодноразово обіцяв не помилувати і не скорочувати терміни покарання сина за федеральні злочини, багато хто з його оточення очікував, що помилування буде видано, зважаючи на лояльність Байдена до родини.
Президент США заявив, що його сина “вибірково та несправедливо переслідували”. Він зазначив, що не втручався в ці справи, але стверджує, що вони були порушені через політичний тиск на федеральних прокурорів.
“Намагаючись зламати Хантера, вони намагалися зламати мене“, — заявив Байден.
Згідно з текстом помилування, воно поширюється на всі правопорушення, які Хантер Байден “вчинив або міг вчинити або в яких брав участь у період з 1 січня 2014 року по 1 грудня 2024 року”.
Також Гантер Байден оприлюднив заяву, в якій зазначив, що він вилікувався від залежності та був тверезим.
“Я визнав і взяв на себе відповідальність за свої помилки під час найтемніших днів моєї залежності — помилки, які використовувалися для публічного приниження та ганьби мене та моєї родини заради політичного спорту”, — сказав він.
Розслідування щодо Гантера Байдена тривало кілька років. Його обвинувачують у покупці револьвера Colt Cobra 38 special, незважаючи на те, що він нібито вживав наркотики протягом 11 днів у жовтні 2018 року. Слідчі вважають, що він навмисно обманув, коли заповнював форму для придбання зброї.
Окрім цього, Гантера Байдена звинувачують у порушенні термінів подачі податкових декларацій за 2017 та 2018 роки, а також у наданні неправомірної заяви щодо відрахувань на суму $30 000 на бізнес-витрати.
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