Учора, 1 грудня, президент США Джо Байден надав повне і безумовне помилування своєму синові Гантеру Байдену, скасувавши свої попередні обіцянки не використовувати свої президентські повноваження для захисту сина від юридичних наслідків.

Про це пише The Washington Post.

Гантер Байден був обвинувачений у порушеннях, пов’язаних з володінням зброєю та ухилянням від сплати податків.

Використовуючи свої виконавчі повноваження в останні дні свого президентства, Байден зняв юридичну загрозу, яка висіла над його сином протягом кількох років. Хоча президент неодноразово обіцяв не помилувати і не скорочувати терміни покарання сина за федеральні злочини, багато хто з його оточення очікував, що помилування буде видано, зважаючи на лояльність Байдена до родини.

Президент США заявив, що його сина “вибірково та несправедливо переслідували”. Він зазначив, що не втручався в ці справи, але стверджує, що вони були порушені через політичний тиск на федеральних прокурорів.

“Намагаючись зламати Хантера, вони намагалися зламати мене“, — заявив Байден.

Згідно з текстом помилування, воно поширюється на всі правопорушення, які Хантер Байден “вчинив або міг вчинити або в яких брав участь у період з 1 січня 2014 року по 1 грудня 2024 року”.

Також Гантер Байден оприлюднив заяву, в якій зазначив, що він вилікувався від залежності та був тверезим.

“Я визнав і взяв на себе відповідальність за свої помилки під час найтемніших днів моєї залежності — помилки, які використовувалися для публічного приниження та ганьби мене та моєї родини заради політичного спорту”, ​​— сказав він.

Розслідування щодо Гантера Байдена тривало кілька років. Його обвинувачують у покупці револьвера Colt Cobra 38 special, незважаючи на те, що він нібито вживав наркотики протягом 11 днів у жовтні 2018 року. Слідчі вважають, що він навмисно обманув, коли заповнював форму для придбання зброї.

Окрім цього, Гантера Байдена звинувачують у порушенні термінів подачі податкових декларацій за 2017 та 2018 роки, а також у наданні неправомірної заяви щодо відрахувань на суму $30 000 на бізнес-витрати.