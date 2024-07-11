Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета безпекової допомоги для України.

Про це він сказав під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Байден не надав деталей щодо допомоги. Однак раніше Associated Press писало, що очікується пакет на 225 мільйонів доларів, який міститиме додаткову систему протиповітряної оборони Patriot.

Це вже восьмий пакет, схвалений Байденом з кінця квітня, коли Конгрес США ухвалив додаткове фінансування для військової допомоги Києва.

Минулого тижня США пообіцяли виділити 150 мільйонів доларів на озброєння Україні, зокрема перехоплювачі для систем ППО, артилерійські та інші вогневі засоби, а також протитанкове озброєння.