Про це повідомила кореспондентка CNN у соцмережі X.

President Biden and President Zelensky just began their meeting here in Paris, along with SecDef Austin and SecState Blinken. Biden announced a new $225M aid package to Ukraine, which Zelensky thanked him for. pic.twitter.com/dKD91vQptJ

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) June 7, 2024