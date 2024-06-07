Про це повідомила кореспондентка CNN у соцмережі X.
“Президент Байден і президент Зеленський щойно розпочали свою зустріч тут, у Парижі, разом із міністром оборони Остіном і держсекретарем Блінкеном. Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на 225 мільйонів доларів, за що Зеленський йому подякував”, — написала вона.
President Biden and President Zelensky just began their meeting here in Paris, along with SecDef Austin and SecState Blinken. Biden announced a new $225M aid package to Ukraine, which Zelensky thanked him for. pic.twitter.com/dKD91vQptJ
— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) June 7, 2024
Пакет міститиме:
- гаубиці калібру 155 мм;
- гусеничні бронетранспортери М113;
- патрульні катери;
- причепи для перевезення важкої техніки;
- 81-мм мінометні системи;
- боєприпаси до реактивних систем M142 HIMARS;
- ракети до зенітних комплексів MIM-23 Hawk;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- переносні зенітні комплекси Stinger;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- підривні заряди;
- прилади нічного бачення;
- запчастини та інше допоміжне обладнання.
Раніше повідомлялося, що новий пакет допомоги США надають у рамках президентських повноважень зі скорочення озброєнь, які дають змогу вилучати системи та боєприпаси з наявних американських запасів, щоб вони могли швидко вирушити на фронт.
- AP: На зустрічі із Зеленським Байден оголосить про військову допомогу Україні на $225 млн
- США не дають Україні далекобійну зброю для ударів по Москві чи Кремлю, — Байден
- Україна вже завдає ударів американською зброєю по території РФ