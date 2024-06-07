Джо Байден у Парижі 7 червня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 225 мільйонів доларів.

Про це повідомила кореспондентка CNN у соцмережі X.

“Президент Байден і президент Зеленський щойно розпочали свою зустріч тут, у Парижі, разом із міністром оборони Остіном і держсекретарем Блінкеном. Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на 225 мільйонів доларів, за що Зеленський йому подякував”, — написала вона.

President Biden and President Zelensky just began their meeting here in Paris, along with SecDef Austin and SecState Blinken. Biden announced a new $225M aid package to Ukraine, which Zelensky thanked him for. pic.twitter.com/dKD91vQptJ — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) June 7, 2024

Пакет міститиме:

гаубиці калібру 155 мм;

гусеничні бронетранспортери М113;

патрульні катери;

причепи для перевезення важкої техніки;

81-мм мінометні системи;

боєприпаси до реактивних систем M142 HIMARS;

ракети до зенітних комплексів MIM-23 Hawk;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

переносні зенітні комплекси Stinger;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

підривні заряди;

прилади нічного бачення;

запчастини та інше допоміжне обладнання.

Раніше повідомлялося, що новий пакет допомоги США надають у рамках президентських повноважень зі скорочення озброєнь, які дають змогу вилучати системи та боєприпаси з наявних американських запасів, щоб вони могли швидко вирушити на фронт.