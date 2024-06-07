Про це повідомила кореспондентка CNN у соцмережі X.

“Президент Байден і президент Зеленський щойно розпочали свою зустріч тут, у Парижі, разом із міністром оборони Остіном і держсекретарем Блінкеном. Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на 225 мільйонів доларів, за що Зеленський йому подякував”, — написала вона.

Пакет міститиме:

  • гаубиці калібру 155 мм;
  • гусеничні бронетранспортери М113;
  • патрульні катери;
  • причепи для перевезення важкої техніки;
  • 81-мм мінометні системи;
  • боєприпаси до реактивних систем M142 HIMARS;
  • ракети до зенітних комплексів MIM-23 Hawk;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • переносні зенітні комплекси Stinger;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
  • підривні заряди;
  • прилади нічного бачення;
  • запчастини та інше допоміжне обладнання.

 

Раніше повідомлялося, що новий пакет допомоги США надають у рамках президентських повноважень зі скорочення озброєнь, які дають змогу вилучати системи та боєприпаси з наявних американських запасів, щоб вони могли швидко вирушити на фронт.