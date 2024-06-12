Після низки зустрічей і обговорень Джо Байден вирішив відправити в Україну другий американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Про це пише The New York Times із посиланням на неназваних високопоставлених чиновників американської адміністрації та військових.

“Рішення Байдена було ухвалено минулого тижня після серії зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів про те, як задовольнити нагальні потреби України в посиленні протиповітряної оборони, не ставлячи під загрозу боєготовність США”, — йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією видання, друга система Patriot прибуде з Польщі, де вона захищала ротацію американських військ, які повертаються до Сполучених Штатів.

Американські офіційні особи повідомляють, що система може бути розгорнута на лінії фронту в Україні в найближчі кілька днів, залежно від необхідного технічного обслуговування або модифікацій.

Видання також зазначає, що адміністрація Байдена сподівається, що розгортання ще однієї американської системи Patriot підштовхне союзників до аналогічних дій.