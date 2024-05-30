Про це пише Politico, покликаючись на власні джерела.

Проте Байден дозволив завдавати ударів виключно в прикордонних з Харківською областю районах.

«Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для ударів у відповідь на Харківщині, щоб Україна могла завдати удару у відповідь по російських силах, які завдають ударів або готуються завдати їх», — розповів виданню неназваний американський чиновник.

Що стосується завдавання ударів на великі відстані всередині Росії, політика США у цьому плані не змінилася, зазначило джерело Politico.