Про це пише Politico, покликаючись на власні джерела.
Проте Байден дозволив завдавати ударів виключно в прикордонних з Харківською областю районах.
«Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для ударів у відповідь на Харківщині, щоб Україна могла завдати удару у відповідь по російських силах, які завдають ударів або готуються завдати їх», — розповів виданню неназваний американський чиновник.
Що стосується завдавання ударів на великі відстані всередині Росії, політика США у цьому плані не змінилася, зазначило джерело Politico.
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