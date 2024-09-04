Про це йдеться у заяві Білого дому.

“Я рішуче засуджую цей жахливий напад. Він є трагічним нагадуванням про триваючі та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу”, заявив Байден.

Водночас він наголосив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, зокрема надаватимуть системи протиповітряної оборони та засоби, необхідні для захисту своєї країни.

“Не помиляйтесь: Росія не переможе у цій війні. Народ України переможе. І в цей трагічний день, і щодня Сполучені Штати підтримують їх”, додав американський президент.

  • Ракетний удар по Полтаві: у ДСНС заявили про 50 загиблих і 271 пораненого
  • Кількість загиблих внаслідок удару по Полтаві зросла до 47, поранених — до 206
  • Щонайменше 41 людина загинула внаслідок балістичного удару по Полтаві, — Зеленський