Ввечері у неділю, 8 грудня, президент Сирії Башар Асад із членами своєї сім'ї прибув до Москви, де їм російська сторона, нібито, надає притулок.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що Асад із членами своєї сім’ї прибув до Москви, де Росія, “виходячи з міркувань гуманітарного характеру”, надала їм притулок.

“Росія завжди виступала за пошук політичного рішення у врегулюванні сирійської кризи, виходячи з необхідності відновити переговори під егідою ООН. Російські офіційні особи перебувають у контакті з лідерами збройної сирійської опозиції, які гарантували безпеку російських військових баз і дипломатичних установ на території Сирії”, — йдеться у заяві неназваного джерела.

Також у заяві висловлюються сподівання на продовження політичного діалогу “в ім’я інтересів сирійського народу і розвитку двосторонніх відносин між Росією і Сирією”.

Раніше у Головному управлінні розвідки України заявили, що інформація про ймовірну аварію літака Іл-76Т із сирійським диктатором на борту — була цілеспрямованою дезінформацію з метою приховати процес евакуації.