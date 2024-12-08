Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що Асад із членами своєї сім’ї прибув до Москви, де Росія, “виходячи з міркувань гуманітарного характеру”, надала їм притулок.
“Росія завжди виступала за пошук політичного рішення у врегулюванні сирійської кризи, виходячи з необхідності відновити переговори під егідою ООН. Російські офіційні особи перебувають у контакті з лідерами збройної сирійської опозиції, які гарантували безпеку російських військових баз і дипломатичних установ на території Сирії”, — йдеться у заяві неназваного джерела.
Також у заяві висловлюються сподівання на продовження політичного діалогу “в ім’я інтересів сирійського народу і розвитку двосторонніх відносин між Росією і Сирією”.
Раніше у Головному управлінні розвідки України заявили, що інформація про ймовірну аварію літака Іл-76Т із сирійським диктатором на борту — була цілеспрямованою дезінформацію з метою приховати процес евакуації.
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