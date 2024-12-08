Існує "дуже висока ймовірність", що Башар Асад 8 грудня міг загинути в авіакатастрофі, літак зник з радарів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох співрозмовників у Сирії.

Видання пише, що спочатку літак летів у напрямку прибережного регіону Сирії, де знаходяться прихильники Асада та російські бази, але потім різко розвернувся і кілька хвилин летів у протилежному напрямку, перш ніж зникнути з карти.

Літак був на висоті 500 метрів.

Раніше CNN з посиланням на джерело повідомив, що президента немає в жодному з місць міста, де «його очікували б знайти».

Нагадаємо, вранці сирійські повстанці оголосили про “звільнення” столиці Сирії міста Дамаск. Президент країни Башар Асад втік.