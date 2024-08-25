Про це пише Turkiye Gazetesi.
Асад покинув Сирію через занепокоєння власною безпекою, зокрема через загрозу з боку Ірану. Після зустрічі з Путіним у Москві 24 липня, він не з’являвся на публіці і пропустив церемонію присяги парламенту в Дамаску.
Відомо, що наразі він перебуває в Росії, де живе в приватному особняку в Санкт-Петербурзі, оскільки відчуває напругу у відносинах з Тегераном і боїться можливого вбивства або перевороту.
Керівництво Ірану звинувачує деяких представників оточення президента Асада у відповідальності за напади Ізраїлю на іранських дипломатів і командирів у Сирії, вимагаючи фінансової компенсації.
Тегеран також незадоволений обмеженнями, накладеними Асадом на “Хезболлу” та інші шиїтські групи, які планували атакувати Ізраїль з півночі.
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