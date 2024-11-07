Про це він заявив під час пресконференції.

Зеленський зазначив, що мав дійсно конструктивні розмови з Трампом, який здобув перемогу на виборах. Водночас він підкреслив, що ці обговорення мають стати більш конкретними, і обидві сторони повинні до них підготуватися.

“Щодо швидкого завершення війни — сьогодні я вірю, що Трамп дійсно хоче швидкого рішення. Хоче – це не значить, що це вийде. Я без закидів. Просто говорю, що ми там, де ми є. Ми у війні з росіянами, а це найскладніший ворог цього століття…”, — пояснив президент.

Водночас глава України наголосив, що хоче справедливого закінчення війни.