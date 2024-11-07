Про це він заявив під час пресконференції.
Зеленський зазначив, що мав дійсно конструктивні розмови з Трампом, який здобув перемогу на виборах. Водночас він підкреслив, що ці обговорення мають стати більш конкретними, і обидві сторони повинні до них підготуватися.
“Щодо швидкого завершення війни — сьогодні я вірю, що Трамп дійсно хоче швидкого рішення. Хоче – це не значить, що це вийде. Я без закидів. Просто говорю, що ми там, де ми є. Ми у війні з росіянами, а це найскладніший ворог цього століття…”, — пояснив президент.
Водночас глава України наголосив, що хоче справедливого закінчення війни.
“Я впевнений, що швидке закінчення війни — це втрати. Я думаю, що якщо дуже швидке, я не знаю цю ідею, ми не говорили про це з Трампом, я думаю, він буде готуватися зі своєю командою свої погляди, все це попереду. Все що мені зараз зрозуміло, він дійсно хоче закінчення. Ми хочемо справедливого закінчення, бо це жах і трагедія, вся ця війна. Але, якщо це просто швидко, то це втрати для України”, — підсумував він.
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