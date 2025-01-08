Володимир Зеленський підтвердив свою участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться завтра, 9 січня, у Німеччині.

Про це Глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні.

“Буду на зустрічі у форматі Рамштайн. Заплановані також перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів”, – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що ключовим завданням для України є посилення систем протиповітряної оборони. За його словами, важливо надати можливість Україні відтіснити російську авіацію від міст і кордонів, що стане можливим за реалізації раніше досягнутих домовленостей із партнерами.

Зеленський зазначив, очільник Міноборони Рустем Умєров вже перебуває в Німеччині, де проводить перші зустрічі з партнерами.

Українська делегація на “Рамштайні” обговорюватиме роботу оборонних коаліцій у 2025 році.

“Європа має тільки один вибір. І це історичний вибір. Стати сильніше, стати самостійніше, більше покладатись на себе. Треба бути дорослими в цьому світі і бути готовими зробити свій європейський внесок у глобальну безпеку. Це буде правильно для всіх у Європі”, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, засідання очолить міністр оборони США Ллойд Остін. На зустрічі будуть присутні міністри оборони та старші військові офіційні особи з різних країн світу.