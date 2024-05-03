Про це інформує Офіс Презиента.
Під час візиту він вручив ордени “За мужність” ІІІ ступеня та медалі “За військову службу Україні” військовослужбовцям Збройних Сил та Державної прикордонної служби, які отримали поранення під час оборони різних міст на сході країни, зокрема, Авдіївки, Мар’їнки та Часового Яру.
“Дякую за все, що ви робите для нашої держави. Приємно бути тут і нагородити вас. Дякую за те, що захистили Україну.
Одужуйте та повертайтеся додому. Бажаю всім вам і всім нам перемоги”, — наголосив Зеленський.
Зеленський також висловив подяку медичному персоналу і нагородив медалями “За врятоване життя” військових медиків.
“Насамперед бажаю вам усім, вашим рідним та близьким міцного здоров’я. Ви повертаєте до життя наших воїнів. Хочу подякувати вам за вашу щоденну сумлінну працю. Високо цінуємо це”, – додав він.