Про це президент України заявив під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.
Зеленський зауважив, що не слід робити висновки про політику США щодо членства України в Альянсі на основі заяв Трампа. Той стверджував, що розуміє причини вторгнення Росії в Україну, стверджуючи, що Путін побоювався перспективи вступу України до НАТО.
Зеленський наголосив, що війна почалася саме через відсутність гарантій безпеки для України, що дозволило Росії вважати її вразливою. Він підкреслив, що Путін не боявся, оскільки був переконаний, що міжнародна спільнота не вступиться за Україну, а його армія зможе здолати українські сили.
Глава держави також зазначив, що готовий обговорити питання серйозних гарантій безпеки з Трампом, як це вже робив з президентом США Джо Байденом.
“Чесно кажучи, я вважаю, що ми маємо право вимагати від світу, який постійно претендує на лідерство, і від країн, які претендують на мир у світі, серйозні, сильні гарантії безпеки”, — вважає президент України.
- Наступні тижні визначать, чи зможе Україна зберегти свою суверенність і довоєнні кордони, — WP
- Росія не налаштована на мирні переговори й готує ресурси для продовження війни до 2027 року — ЦПД
- Президент: Розміщення європейських миротворців в Україні не повинно виключати перспективи членства в НАТО