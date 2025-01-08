Володимир Зеленський заявив, що Україна має право вимагати від міжнародної спільноти сильних гарантій безпеки. Він прокоментував слова обраного президента США Дональда Трампа, який звинуватив попередню адміністрацію в помилкових рішеннях щодо членства України в НАТО.

Про це президент України заявив під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Зеленський зауважив, що не слід робити висновки про політику США щодо членства України в Альянсі на основі заяв Трампа. Той стверджував, що розуміє причини вторгнення Росії в Україну, стверджуючи, що Путін побоювався перспективи вступу України до НАТО.

Зеленський наголосив, що війна почалася саме через відсутність гарантій безпеки для України, що дозволило Росії вважати її вразливою. Він підкреслив, що Путін не боявся, оскільки був переконаний, що міжнародна спільнота не вступиться за Україну, а його армія зможе здолати українські сили.

Глава держави також зазначив, що готовий обговорити питання серйозних гарантій безпеки з Трампом, як це вже робив з президентом США Джо Байденом.