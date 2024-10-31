Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.
За його словами, після початку повномасштабного вторгнення країни “обережно поводилися” одна з одною, але ситуація змінилася після прибуття північнокорейських військових до Росії.
“Після того, КНДР отримала офіційний статус того, хто прийшов воювати проти України, наш запит буде детальним. Він буде поданий моїм представником, який найближчим часом приїде до Південної Кореї. І ми говоритимемо про зброю”, – сказав президент.
Він додав, що реакція південнокорейської сторони на такий запит поки що невідома, проте “Україні потрібна додаткова артилерія, протиповітряна оборона та інші важливі речі”.
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