Про це пише Der Spiegel.
За даними видання, у п’ятницю, 6 вересня, президент України прибуде на зустріч “Рамштайну”.
Зеленський має намір звернутися до західних партнерів із закликом про подальше постачання зброї для боротьби з Росією, зокрема ракет великої дальності та додаткових систем протиповітряної оборони.
Німецьке видання зазначає, що Зеленський хоче підкреслити серйозність ситуації в Україні під час зустрічі міністрів оборони країн-партнерів. Журналісти також відзначають, що візит Зеленського надасть засіданню більше політичного звучання.
Засідання Контактної групи пройде на військовій базі “Рамштайн” у Німеччині, де також буде присутній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Напередодні увечері він зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим, який перед цим відвідував США.
Видання додає, що Умєров з Пісторіусом зосередяться на питанні, чи зможе Німеччина зібрати додаткові пакети озброєнь на найближчі місяці, незважаючи на бюджетну ситуацію.
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