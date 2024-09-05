Володимир Зеленський відвідає засідання Контактної групи з оборони України в рамках формату "Рамштайн", яке проходитиме у Німеччині.

Про це пише Der Spiegel.

За даними видання, у п’ятницю, 6 вересня, президент України прибуде на зустріч “Рамштайну”.

Зеленський має намір звернутися до західних партнерів із закликом про подальше постачання зброї для боротьби з Росією, зокрема ракет великої дальності та додаткових систем протиповітряної оборони.

Німецьке видання зазначає, що Зеленський хоче підкреслити серйозність ситуації в Україні під час зустрічі міністрів оборони країн-партнерів. Журналісти також відзначають, що візит Зеленського надасть засіданню більше політичного звучання.

Засідання Контактної групи пройде на військовій базі “Рамштайн” у Німеччині, де також буде присутній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Напередодні увечері він зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим, який перед цим відвідував США.

Видання додає, що Умєров з Пісторіусом зосередяться на питанні, чи зможе Німеччина зібрати додаткові пакети озброєнь на найближчі місяці, незважаючи на бюджетну ситуацію.