Про це вказано у картці закону на сайті Верховної Ради України.

Президент підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду 24 серпня, після його ухвалення Верховною Радою 21 серпня.

Законодавчу ініціативу №0285 підтримали 281 депутат. Метою закону є виконання внутрішніх процедур для набрання чинності Римського статуту для України.

Україна оголосила, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) може надсилати прохання про співробітництво як дипломатичними каналами, так і безпосередньо до Офісу Генерального прокурора або Міністерства юстиції, при цьому документи повинні бути українською мовою або мати переклад.

Україна не визнаватиме юрисдикцію МКС щодо воєнних злочинів, пов’язаних з українськими громадянами, протягом семи років.

Країна планує приєднатися до оновленої версії Римського статуту, яка включає нові визначення злочину агресії. Римський статут набере чинності для України через 60 днів після здачі ратифікаційної грамоти.

Після цього Україна стане повноправним членом МКС, зможе брати участь у формуванні політики суду, висувати кандидатів на посади та впливати на зміни до статуту.

Очікується, що ухвалення відповідного закону забезпечить імплементацію положень Римського статуту щодо міжнародних злочинів і запобігатиме безкарності за їх вчинення.