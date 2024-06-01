Президент України Володимир Зеленський взяв участь у конференції "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі - важливому заході з безпекових питань у Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

За словами Зеленського, світова безпека неможлива, коли найбільша країна порушує визнані кордони, міжнародне право й Статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю. Президент підкреслив, що відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки – це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії, тому важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону.

“У Сінгапурі я виступлю на конференції та проведу низку зустрічей, зокрема з Президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і Прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом, Президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, міністром оборони США Ллойдом Остіном, сінгапурськими інвесторами”, – додав Президент.

26 лютого Швейцарія оголосила про свої плани провести Саміт з питань миру в Україні до літа. У Кремлі відповіли, що організація такої події без участі РФ є “несерйозною й навіть смішною”. У неділю, 26 травня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Саміті миру, запланованому на 15-16 червня в Швейцарії, вже підтвердили свою участь понад 80 країн.