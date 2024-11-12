Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з новими послами Греції, Албанії, Японії та Єгипту, під час яких прийняв їхні вірчі грамоти та обговорив перспективи співпраці.

Про це повідомляють на сайті Офісу президента.

Зустрічаючись із Послом Греції Пантелісом Александросом Дімітракопулосом, Зеленський підкреслив високий рівень співпраці між країнами та подякував Греції за підтримку обороноздатності України. Він звернув увагу на потребу в засобах протиповітряної оборони та наголосив на важливості практичного втілення проєктів відновлення України.

“У нас дуже гарні відносини між країнами. Співпраця між нашими націями для нас дуже важлива. Знаю, що ваші колеги відвідували Одесу з ініціативою щодо відновлення. Можливо, Греція зможе долучитися до інших країн і взяти під патронат один із регіонів”, – зазначив Зеленський.

Під час розмови з послом Албанії Ерналом Філо Президент відзначив відкриття албанського посольства в Україні як важливий крок для зміцнення двосторонніх відносин та подякував за підтримку у період повномасштабного вторгнення Росії. Зеленський також акцентував на швидкому підписанні безпекової угоди між країнами.

“Ми мали консультації щодо двосторонньої безпекової угоди. Сподіваємося, що з вашою допомогою ми підготуємо документ до підписання в найкоротші терміни”, – сказав президент.

Під час зустрічі з Послом Японії Масаші Накаґоме Зеленський висловив подяку за послідовну підтримку Японії та бажання зміцнити співпрацю у сфері безпеки, зокрема через обмін інформацією та спільну реакцію на дії Північної Кореї.

“Між нашими країнами побудовані міцні позиції. Наші країни підписали важливий і сильний документ про безпекові гарантії. Сьогодні ситуація з Північною Кореєю, її військами на російському боці вимагає реакції – ми потребуємо підтримки Японії”, – зауважив Зеленський.

В обговоренні з послом Єгипту Баракатом Алі Еллейті президент наголосив на зацікавленості України у відновленні економічних відносин, зокрема у сфері продовольчої безпеки. Він також висловив надію на підтримку Єгиптом гуманітарної ініціативи “Зерно з України”.

“Сподіваюся, пане Посол, під час вашої каденції наші відносини з Єгиптом стануть міцнішими. Ми мали гарну торгівлю до війни: у переважній більшості агропродукція. Зараз ми маємо оборонні напрацювання й готові розвиватися в цьому напрямі”, – зазначив Зеленський.

Таким чином, президент України окреслив основні напрямки подальшого партнерства з кожною з країн.