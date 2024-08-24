Про це відповідний указ №580/2024 опублікований на сайті глави держави.
Президент України Володимир Зеленський підписав кілька указів, у яких присвоїв військові звання.
Зокрема, генерал-лейтенанта отримав начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич (указ №581/2024).
Генерал-майорами стали командувач Об’єднаних сил Андрій Гнатов (указ №582/2024), заступник начальника Генерального штабу Володимир Горбатюк (указ №583/2024), командувач Сил логістики Володимир Карпенко (указ №584/2024) та начальник Головного оперативного управління Олександр Комаренко (указ №585/2024).
- Законопроєкт про угоди зі слідством у корупційних справах допрацюють, — Стефанчук
- Законопроєкт №11340 «про штрафи для корупціонерів»: що з ним не так та як його критику прокоментували у Раді
- Стефанішина: ЄК оцінює законопроєкт про «відкуп» за корупцію