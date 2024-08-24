Про це відповідний указ №580/2024 опублікований на сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський підписав кілька указів, у яких присвоїв військові звання.

Зокрема, генерал-лейтенанта отримав начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич (указ №581/2024).

Генерал-майорами стали командувач Об’єднаних сил Андрій Гнатов (указ №582/2024), заступник начальника Генерального штабу Володимир Горбатюк (указ №583/2024), командувач Сил логістики Володимир Карпенко (указ №584/2024) та начальник Головного оперативного управління Олександр Комаренко (указ №585/2024).