Про це повідомляє агентство DPA, посилаючись на співрозмовника у посольстві України в Ер-Ріяді.
Видання зазначає, Зеленський вирушає у Саудівську Аравію, щоб заручитися підтримкою країни напередодні запланованого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.
Інших подробиць візиту співрозмовник журналістів не навів.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky will visit Saudi Arabia on Saturday to drum up support for a planned peace summit in Switzerland next month, a diplomatic source at the Ukrainian embassy in Riyadh said.https://t.co/BeD2AfpYF8
— dpa news agency (@dpa_intl) May 30, 2024
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