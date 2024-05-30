Про це повідомляє агентство DPA, посилаючись на співрозмовника у посольстві України в Ер-Ріяді.

Видання зазначає, Зеленський вирушає у Саудівську Аравію, щоб заручитися підтримкою країни напередодні запланованого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Інших подробиць візиту співрозмовник журналістів не навів.

  • Єрмак обговорив з ізраїльським істориком Харарі привернення уваги до Саміту миру
  • Бояться щось втратити, — Зеленський про відмову лідерів Центральної Азії взяти участь у Глобальному саміті миру
  • Хто б не представляв США на Саміті миру, це не змінить рівня підтримки України, – Білий дім