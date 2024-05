Про це повідомляє агентство DPA, посилаючись на співрозмовника у посольстві України в Ер-Ріяді.

Видання зазначає, Зеленський вирушає у Саудівську Аравію, щоб заручитися підтримкою країни напередодні запланованого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Інших подробиць візиту співрозмовник журналістів не навів.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky will visit Saudi Arabia on Saturday to drum up support for a planned peace summit in Switzerland next month, a diplomatic source at the Ukrainian embassy in Riyadh said.https://t.co/BeD2AfpYF8

