Основні тези з інтервʼю наведені нижче:

▪️ Насильна мобілізація на вулицях – це неправильно, тому новий законопроєкт повинен повністю зупинити цю практику, зокрема за допомогою цифровізації.

▪️ Новий законопроєкт про мобілізацію має передбачати можливість демобілізації для тих військовослужбовців, які воюють понад 700 днів.

▪️Чоловіки призовного віку, які незаконно виїхали за межі України, повинні повернутися і сплачувати податки, адже “ці гроші потім ми віддаємо нашим солдатам, які захищають Україну”.

▪️Чисельність української армії – 880 тис. військовослужбовців.

▪️Якщо США буде затягувати із підтримкою для України, то це матиме значний вплив на об’єднану Європу. Через це може втратитися союз між США і Європою, а путін отримає сигнал, що після України він може рухатися далі на захід.

▪️ Було б добре, якби різні європейські держави, які надають фінансову допомогу біженцям, передавали кошти на соцвиплати напряму в бюджет України, щоб вже український уряд міг їх розподілити.

За словами президента, були такі випадки, коли біженці одночасно отримували допомогу у європейських країнах та в самій Україні.