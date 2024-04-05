Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо застосування санкцій проти семи фізичних і 86 юридичних осіб.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Указ №219/2024 від 4 квітня 2024 року набирає чинності з дня його публікації.

Санкції на три роки застосовані проти бізнесменів Вадима Альперіна, Олександра Єрімічука, Ореста Адамчо, Віктора Шермана, Юрія Кушніра та громадянина РФ Андрія Попова.

РНБО продовжила санкції проти контрабандистів, які були введені у 2021 році, на три роки, проте термін їхньої дії сплив 3 квітня.

Додатково, обмежувальні заходи застосовані проти бізнесмена з російським паспортом Араіка Амірханянана на 10 років.

У список санкцій також увійшли 86 компаній, з яких 73 зареєстровані на підконтрольній Україні території, дві в окупованому Маріуполі, три в окупованому Севастополі, шість в Росії та дві в Китаї.