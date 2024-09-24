Президент України відреагував на російський удар по цивільних обʼєктах у Харкові.

“Мішені для російських бомб – житловий будинок, хлібозавод, стадіон… Тобто звичайне життя звичайних людей. Росія— терорист і щодня підтверджує це своїми власними діями, своїм вибором воювати й пробувати розширювати війну“, — написав Зеленський.

Він зазначив, що наразі на місці події триває рятувальна операція, всі служби працюють у посиленому режимі.

Президент наголосив, у цей час на Генеральній Асамблеї ООН активно обговорюються питання колективної безпеки та майбутнього. Однак ключовим залишається термінове припинення терору, щоб забезпечити безпеку та відновити мир. Росія має зупинити свою злочинну та неспровоковану агресію, яка порушує всі міжнародні норми.

“І я дякую всім державам, усім лідерам, які допомагають нам захищати життя наших людей від російських ударів”, — зазначив президент.