Про це заявив Володимир Зеленський.

Глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

“Дніпро. Знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Тридцять чотири людини постраждали, серед них дитина. Залучені всі необхідні підрозділи ДСНС, рятувальники допомагають усім, хто постраждав”, — йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що російський терор можуть зупинити тільки дві речі — сучасні системи ППО та далекобійність української зброї.

“Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору”, — підсумував Президент.