Про це повідомляє AFP.
Про участь Зеленського в заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії Макрон заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у межах поїздки до ФРН.
“У мене буде можливість, коли президент Зеленський наступного тижня поїде до Франції на заходи з нагоди дня висадки союзників у Нормандії, прийняти його і тоді дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ми збираємося зробити (для підтримки України, – ред.)”, – розповів очільник Франції журналістам.
Нагадаємо, що 28 травня на пресконференції з німецьким канцлером Макрон також зазначив, що він вважає, що Київ має право уражати військові об’єкти на території Росії, звідки здійснюються обстріли України.
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