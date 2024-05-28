Емманюель Макрон заявив, що 6 червня український лідер Володимир Зеленський здійснить візит до його держави з нагоди дня висадки союзних військ у Нормандії та анонсував свою зустріч з українським лідером.

Про це повідомляє AFP.

Про участь Зеленського в заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії Макрон заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у межах поїздки до ФРН.

“У мене буде можливість, коли президент Зеленський наступного тижня поїде до Франції на заходи з нагоди дня висадки союзників у Нормандії, прийняти його і тоді дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ми збираємося зробити (для підтримки України, – ред.)”, – розповів очільник Франції журналістам.

Нагадаємо, що 28 травня на пресконференції з німецьким канцлером Макрон також зазначив, що він вважає, що Київ має право уражати військові об’єкти на території Росії, звідки здійснюються обстріли України.