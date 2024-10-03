Про це йдеться у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського.
“Не менш важливо перед зимою зараз ППО для України, і також – справжній прогрес для спільного збиття російських ракет і дронів. Ми бачимо, що однією з головних причин дефіциту безпеки в небі України, і зокрема поруч із кордонами НАТО — наших сусідів, — є дефіцит рішень про спільну роботу, про спільний захист”, — сказав Зеленський.
За його словами, те, що працює в небі Близького Сходу й допомагає обороні Ізраїлю, “може працювати й в небі нашої частини Європи — в Україні, так само допомагаючи рятувати життя”.
“Є спеціальні технічні рішення, є цілком дієва тактика. Сьогодні ми говорили зокрема й про це з Марком Рютте (новим генсеком НАТО – ред.). Ми будемо й надалі переконувати всіх партнерів у тому, що треба впровадити – що треба для результативного захисту неба”, — наголосив президент.
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