Про це йдеться у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського.

“Не менш важливо перед зимою зараз ППО для України, і також – справжній прогрес для спільного збиття російських ракет і дронів. Ми бачимо, що однією з головних причин дефіциту безпеки в небі України, і зокрема поруч із кордонами НАТО — наших сусідів, — є дефіцит рішень про спільну роботу, про спільний захист”, — сказав Зеленський.

За його словами, те, що працює в небі Близького Сходу й допомагає обороні Ізраїлю, “може працювати й в небі нашої частини Європи — в Україні, так само допомагаючи рятувати життя”.