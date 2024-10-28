Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт постанови щодо звільнення Андрія Костіна з посади Генерального прокурора.

Постанова №12153 з’явилася на сайті ВР.

“Вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення А.Костіна з посади Генерального прокурора. Представляти це подання на засіданні Верховної Ради України уповноважується представник президента України у Верховній Раді Г. Михайлюк”, – йдеться у документі.

Подання мають розглянути на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Костін Андрій подав у відставку через скандал з фальшивими інвалідностями, який зачепив і систему органів прокуратури України.