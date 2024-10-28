Постанова №12153 з’явилася на сайті ВР.
“Вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення А.Костіна з посади Генерального прокурора. Представляти це подання на засіданні Верховної Ради України уповноважується представник президента України у Верховній Раді Г. Михайлюк”, – йдеться у документі.
Подання мають розглянути на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Нагадаємо, генеральний прокурор України Костін Андрій подав у відставку через скандал з фальшивими інвалідностями, який зачепив і систему органів прокуратури України.
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