Про це написав Юрій Бутусов у своєму Фейсбуці.
Він стверджує, що за даними джерел Цензор.Нет, головредом якого він є, Володимир Зеленський під час Ставки Верховного головнокомандувача заслухав інформацію щодо ситуації у 155-й механізованій бригаді.
За словами Бутусова, Зеленський наголосив, що бере розслідування під особистий контроль.
“Головнокомандувач ЗСУ Сирський звинуватив у дезертирстві солдат у Франції командування 155-ї бригади, яке ніби-то не приділяло часу спілкуванню з солдатами… Усе командування 155-ї бригади рішенням Сирського вже відсторонено або у процесі відсторонення з займаних посад – комбриг, начальник штабу, усі заступники комбрига, деякі інші штабні офіцери та деякі комбати”, — написав Бутусов.
Він також наголосив, що у 155 бригади забрали дивізіон новітніх 155-мм гармат “Цезар”, частину бронемашин VAB та частину танків “Леопард” та передали іншим бригадам.
За його словами, підготовлених у Франції операторів ПТРК “Мілан” використовують в бригаді як піхотинців.
Коментарів від Офісу Президента щодо інформації, яку оприлюднив Бутусов, наразі немає.
Нагадаємо, 155 бригада працює на Покровському напрямку. Раніше Бутусов виклав факти щодо неналежного формування та забезпечення цієї новоствореної бригади. Державне бюро розслідувань зазначило, що веде розслідування за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.
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