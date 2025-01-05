Головред Цензор.Нет розповів про результати засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо ситуації з масовим СЗЧ у 155-й омбр "Анна Київська".

Про це написав Юрій Бутусов у своєму Фейсбуці.

Він стверджує, що за даними джерел Цензор.Нет, головредом якого він є, Володимир Зеленський під час Ставки Верховного головнокомандувача заслухав інформацію щодо ситуації у 155-й механізованій бригаді.

За словами Бутусова, Зеленський наголосив, що бере розслідування під особистий контроль.

Також журналіст стверджує, що головна інспекція Міноборони, Генштаб, Командування сухопутних військ, ДБР, СБУ отримали доручення найближчим часом надати голові держави офіційні доповіді щодо вказаних подій. “Головнокомандувач ЗСУ Сирський звинуватив у дезертирстві солдат у Франції командування 155-ї бригади, яке ніби-то не приділяло часу спілкуванню з солдатами… Усе командування 155-ї бригади рішенням Сирського вже відсторонено або у процесі відсторонення з займаних посад – комбриг, начальник штабу, усі заступники комбрига, деякі інші штабні офіцери та деякі комбати”, — написав Бутусов.