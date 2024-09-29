Церемонія вшанування відбулася на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» у Києві.

Відео із церемонії вшанування оприлюднили на сторінці Президента у Telegram.

“Вічна памʼять усім жертвам Бабиного Яру. Ніколи такі трагедії не мають повернутися знову”, — написав Володимир Зеленський.

У церемонії вшанування пам’яті розстріляних євреїв та інших жертв нацистів також узяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, рабини й посли.

Зеленський нагадав, що за час нацистської окупації близько 100 тисяч людей були вбиті у Бабиному Яру

Глава держави також відзначив вагомий внесок країн-союзників та єврейського народу в перемогу над нацизмом.

Нагадаємо, сьогодні, 29 вересня, в Україні вшановують пам’ять жертв трагедії у Бабиному Яру.