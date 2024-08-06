Він зробив цю заяву після засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
“Спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше”, — йдеться у повідомленні.
Президент зазначив, що основним із двох пріоритетних питань було саме питання озброєння – власні дрони та ракети. Це питання узгоджували із основними представниками напрямків — міністром оборони Рустемом Умєровим, віцепрем’єром з інновацій Михайлом Федоровим та міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.
Також під час засідання обговорювали комплектацію зброєю та технікою додаткових бригад та допомогу партнерів в цьому напрямку.
Водночас основним питанням ставки була ситуація на фронті.
“Особливо детально – Покровський, Торецький і Харківський напрямки. Головком Олександр Сирський доповідав по відеозв’язку: він зараз на місці й тримає ситуацію під особистим контролем”, — зазначив Зеленський.
У свою чергу ГУР і СЗР окремо надали свої дані щодо прогнозів розвитку ситуації та найближчих цілей російських військ.
- Зеленський анонсував нові пакети, які посилять Україну восени
- Міноборони закупить вітчизняні наземні дрони-камікадзе та боєприпаси на 3,7 млрд грн
- Україна вперше придбає вітчизняні FPV-дрони через Prozorro