Володимир Зеленський подав до парламенту кандидатуру Андрія Сибіги на посаду нового міністра закордонних справ.

Про це стало відомо із проєкту постанови, який опублікований на сайті Верховної Ради.

Зазначимо, що відповідно до законодавства, кандидатуру очільника МЗС має вносити саме президент.

Що відомо про Андрія Сибігу

Андрій Сибіга народився 1 січня 1975 року в місті Зборів Тернопільської області. Закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальностями “Правознавство” та “Міжнародні відносини”.

З 1997 року працює на дипломатичних посадах. Обіймав різні посади в МЗС України, включаючи аташе, радника в Посольстві України в Польщі та директора Департаменту консульської служби.

У 2016 році став послом України в Туреччині, а у 2021-му указом президента став заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

12 квітня 2024 року за рішенням уряду став першим заступником міністра закордонних справ України.