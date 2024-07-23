На сайті ВР з’явилися два президентські законопроєкти — про затвердження указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” та про затвердження указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” від 23 липня — під № 11433 та 11434 відповідно.
Першим, згідно з пояснювальною запискою, пропонується “продовжити з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні”.
Другий, відповідно до пояснювальної записки, передбачає, що “строк проведення загальної мобілізації продовжується з 12 серпня 2024 року на 90 діб”.
“Зараз комітет і сьогодні ж Рада їх затвердить на засіданні. З 12 серпня і на 90 днів, тобто до 09 листопада. Це буде вже 12-те голосування парламенту за ці питання”, — вказав з цього приводу народний депутат Ярослав Железняк.
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