Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану та загальної мобілізації, повідомляється на сайті парламенту.

На сайті ВР з’явилися два президентські законопроєкти — про затвердження указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” та про затвердження указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” від 23 липня — під № 11433 та 11434 відповідно.

Першим, згідно з пояснювальною запискою, пропонується “продовжити з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні”.

Другий, відповідно до пояснювальної записки, передбачає, що “строк проведення загальної мобілізації продовжується з 12 серпня 2024 року на 90 діб”.

“Зараз комітет і сьогодні ж Рада їх затвердить на засіданні. З 12 серпня і на 90 днів, тобто до 09 листопада. Це буде вже 12-те голосування парламенту за ці питання”, — вказав з цього приводу народний депутат Ярослав Железняк.