Про це йдеться у зверненні Зеленського.
“Фізична присутність наших сил у Курській області, наші активні дії зі знищення російської загрози на її ж території – це серед іншого спосіб компенсувати дефіцит далекобійності”, — зазначив президент.
Глава держави нагадав, що райони запусків ракет по Україні – це, зокрема, був повітряний простір Курської області, Бєлгородської, інших прикордонних регіонів РФ, а також акваторія Чорного моря і територія тимчасово окупованого Криму.
“Кожен такий удар знову й знову повертає всіх нас до завдання далекобійності – до необхідності дати нашим Силам оборони достатньо далекобійної зброї, яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів.
Це оптимальна антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з наших партнерів, від яких ми очікуємо рішень – очікуємо далекобійності”, – зазначив Зеленський.
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