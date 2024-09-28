Впродовж тижня Президент України Володимир Зеленський провів майже три десятки зустрічей в Америці – на Генеральній Асамблеї ООН та у Вашингтоні.

Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави у Telegram-каналі.

«Все заради того, щоб зміцнити позиції України та наблизити справедливий мир. Представив партнерам План перемоги. Додаємо спільних зусиль заради відбудови. І разом наближаємо справедливий мир. Дякую всім, хто з Україною!» — написав президент.

Нагадаємо, на цьому тижні Президент України Зеленський перебував з візитом у Вашингтоні. Зранку четверга, 26 вересня, він відвідав Конгрес Сполучених Штатів, де поспілкувався з представниками обох партій Сенату й Палати представників США. Того ж дня він зустрівся із Президентом США Джо Байденом в Овальному кабінеті Білого дому. Наступного дня глава держави провів зустріч з колишнім президентом США, а зараз кандидатом у президенти Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Держсекретар США заявив, що американська адміністрація вивчає “план перемоги”, який президент України Володимир Зеленський представив президенту США Джо Байдену під час їхньої зустрічі у Білому домі у Вашингтоні. Він наголосив, що Байден “дуже чітко заявив, що він відданий успіху України”.