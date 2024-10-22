Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

“Підписано закон № 10143 – вдосконалення процедури банкрутства та наближення її до європейських стандартів. В тому числі запровадження превентивної реструктуризації. Це вимога Ukraine Facility Plan”, – заявив Железняк.

Закон запроваджує новий механізм превентивної реструктуризації, який допоможе бізнесам, що опинилися у важкому фінансовому становищі, уникнути банкрутства. Процедура включає управлінські, фінансові, правові та технічні заходи, спрямовані на попередження неплатоспроможності підприємств.

Особливістю цієї процедури є те, що вона триває не більше шести місяців та є значно менш витратною, ніж досудова санація чи класичне банкрутство. Ухвалення цього закону є частиною виконання вимог Ukraine Facility Plan, що дозволяє наблизити українське законодавство до норм ЄС через імплементацію Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС.